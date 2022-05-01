Почти 157 тысяч петербуржцев приняли участие в «Добром субботнике»

В субботу, 30 апреля, в Петербурге состоялся общегородско субботник. Как сообщает пресс-служба администрации города, в нем приняли участие почти 157 тысяч человек. Их усилиями за время субботника было собрано и в дальнейшем вывезено 7,6 кубометров мусора.

В общей сложности за время субботника студенты, представители общественных организаций, работники коммунальных служб и другие его участники очистили территорию в 21,5 млн квадратных метров.

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий поблагодарил всех пришедшиех на субботник горожан и отметил, что при таком активном участии петербуржцев Добрый субботник может стать еще одной петербургской традицией.

Ранее «Санкт-Петрбург.ру» сообщал, что акция «Добрый субботник» стартовала в Петербурге 15 апреля.