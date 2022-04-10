Петербуржцы не смогли посмотреть телевизор в воскресенье

Пользователи телевидения от провайдер «Ростелеком» в Петербурге не смогли получить доступ к ней в воскресенье, 10 апреля. Как сообщают Невские Новости, пользователи массово пожаловались на сообщение об ошибке «Что-то пошло не так», которое появилась на экранах устройств.

Описавшие проблему в официальном сообществе провайдера горожане неожиданно получили ответ от жителей Мурманска, Калининграда, Вологды и Череповца. Оказалось, что и там с работой телевидения от «Ростелекома» возникли аналогичные сложности. Когда один из пользователей обратился в службу поддержки, ему сообщили, что ведутся работу и услуга телевидения снова станет доступна в 15:35.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге в воскресенье снимали вторую часть кинокомикса «Майор Гром».