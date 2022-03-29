В Смольном рассказали, как будут учиться школьники после весенних каникул

С понедельника, 4 апреля, в петербургских школах начинается четвертая четверть и снимаются некоторые действующие ограничения по коронавирусу. Как сообщили в Смольном, школьники больше не будут учиться по смещенному расписанию.

Также отменяется разделение школьных коллективов на переменах и при посещении столовой. За учениками средней и старшей школы снова перестанут закреплять учебные кабинеты.