Бывших полицейских отправили в колонию за вымогательство денег у петербуржцев

Экс-сотрудница полиции получила 8,5 лет колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа. Её коллегу и подельника приговорили к 6,5 годам лишения свободы условно со штрафом в 300 тысяч рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, женщину и мужчину признали виновными в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и получении взяток.

В преступный сговор сотрудники полиции вступили в 2019 году. Они останавливали случайных прохожих и отводили в отдел полиции. Там они требовали у своих жертв денег в качестве взятки за якобы найденные у них наркотики.

Первый раз в результате реализации такой схемы они вынудили петербуржца заплатить им 136, 4 тысяч рублей. Во второй раз задержанный мужчина отказался от досмотра без понятых, поэтому реализовать план не удалось.

В третий раз полицейский отправился «на дело» в одиночку. Однако таксист, через которого тот планировал получить взятку, был задержан.