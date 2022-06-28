Семь лет в колонии строгого режима проведут петербургские полицейские за получение взятки

Суд вынес приговор сотрудникам МВД, потребовавшим у задержанных с наркотиками петербуржцев взятку в 200 000 рублей. За решеткой им предстоит провести семь лет.



Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, признанных виновными в совершении получении взятки, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По данным суда, подсудимые в начале апреля 2020-го год вместо того, чтобы задержать и доставить в полицию двух петербуржцев, у которых были наркотики, потребовали от них взятку в 200 000 рублей. Однако у задержанных оказалось на банковской карте только 50 тысяч рублей.

После передачи денег полицейским их отпустили.



Суд назначил наказание в виде семь лет и два месяцев колонии строгого режима обоим преступникам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд в Петербурге отправил в СИЗО начальника ветеринарной станции по делу о взятках.