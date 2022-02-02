Петербургским старшеклассникам рассказали, в чем они смогут поучаствовать очно

Учащиеся 7-11 классов в Петербурге со 2 февраля переведены на дистанционное обучение. Однако, ряд мероприятий все же пройдет очно, поскольку их невозможно провести в онлайн-формате.

Как сообщается на сайте администрации Петербурга, 2 февраля в петербургских школах очно прошли итоговые сочинения. На период дистанционного обучения также приходится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по пяти предметам: экологии математике, истории, географии и физической культуре. Прошедшие отбор участники также придут на олимпиады в обычном очном режиме.

Вице-губернатор Ирина Потехина пояснила, что нельзя лишать детей возможности участия в олимпиаде, призом в которой является возможность поступить в вуз без экзаменов.