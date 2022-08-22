В Петербурге приостановит сервис доставки еды "Смекалка"

До конца августа Петербург покинет магазин полезной еды "Смекалка". Сервис собирается приостановить обслуживание в розничных точках и прекратит осуществлять доставку продуктов на дом. Об этом они рассказали в своей официальной группе "ВКонтакте".

О своем уходе с петербургского рынка заявила сеть магазинов здоровой еды "Смекалка". В Северной столице компания открыла розничные точки по продаже готовой замороженной еды, десертов и даже выпекала хлеб.

В сообщении компании говорится, что "Смекалка" будеи работать до конца лета, после чего полностью приостановит обслуживание как в магазинах, так и на доставку.

Также в фирме рассказали, что не смогли оправдать ожидания петербургских клиентов и поблагодарили петербуржцев за использование сервиса.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что IKEA приостановила доставку и самовывоз товаров для петербуржцев.