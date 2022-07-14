IKEA приостановила доставку и самовывоз товаров для петербуржцев

На неопределенный срок IKEA приостановила онлайн-распродажу на официальном сайте. Жители Петербурга и Москвы не смогут оформить доставку или самовывоз. Соответствующее объявление разместили на сайте компании в четверг, 14 июля. Об этом сообщает ALLNW.

Такое ограничение связано с тем, что все интервалы для доставки и самовывоза уже заняты на ближайшее время. До этого компания вводила электронную очередь для участия в распродаже. На сайте уже отключили личный кабинет и список покупок.

Распродажа была запущена в начале июля, но в первый день сайт IKEA прервал свою работу. Это объяснили большим количеством покупателей.