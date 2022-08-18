В Госдуме предлагают ввести для неработающих россиян «родительские зарплаты»

С предложением о введении для безработных россиян, воспитывающих детей, "родительские зарплаты" выступил лидер партии "Справедливая Россия Патриоты - За правду" Сергей Миронов. Об этом сообщает "МК в Мурманске".

Подобные меры депутат обосновал тем, что с такой поддержкой женщинам будет проще решиться на рождение ребенка. Также он считает, что нужно расширить уже действующие программы поддержки семей с детьми "не по срокам, а по содержанию", подключив дополнительные стимулы рождаемости. Как рассказал Миронов, люди должны верить в постоянную и стабильную поддержку со стороны государства.

В своем телегра-канале он написал, что такие крупные меры, как льготная ипотека, материнский капитал, субсидии на жилье, должны быть действующими постоянно. Он отметил, что их нужно расширять не только срокам, но и по содержанию.