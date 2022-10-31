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Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате ЖКУ

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© Фото: Baltphoto

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Минстрой России предложило увеличить число льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Ведомство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.

Как пишет “МК в Новгороде”, замглавы Минстроя Алексея Ересько сказал, что в документе предлагается сократить максимальную долю расходов за ЖКУ некоторым категориям граждан. Субсидию можно будет получить при ее превышении.

От также отметил, что размеры егиональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи будут установлены дифференцированно.

Таким образом, если в регионе действует порог в 22 % для всех жителей, то для пенсионеров и многодетных семей он составит 10-18 %.

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