В Петербурге пять новых мостов могут назвать в честь освобожденных территорий

Для пяти новых мостов через Неву, которые должны построить в ближайшем будущем, в Петербурге начали обсуждать названия. В группе «Санкт-Петербург (Питер) Live» в социальной сети «ВКонтакте» предложили для этого использовать названия освобожденных территорий.

Мариупольским мостом предлагают назвать ближайшую к зданию городской администрации переправу, ведь два города недавно стали побратимами. Раньше её хотели назвать Орловским тоннелем. Соседний мост, который находится в створе Арсенальной улицы, хотят назвать Херсонским. Донецким предлагают назвать мост, который будет между 16-17 и 18-19 линиями Васильевского острова, а Луганским может стать мост в створе Большого Смоленского проспекта. Переправа, которая соединит Фаянсовую и Зольную улицу, может стать Енакиевской.

Напомним, что во время обсуждения нового Генплана собирались рассмотреть вопрос строительства новых мостов. До 10 августа петербуржцы могут высказать свое мнение, оставив комментарии в особо разделе на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.