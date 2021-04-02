Какие СМИ писали про Беглова во второй половине марта

Портал "Санкт-Петербург.ру" продолжает публиковать итоги упоминаемости главы Петербурга Александра Беглова в городских СМИ. Сегодня - результаты за вторую половину марта. Анализ делается на основе данных сервиса статистики pMonitor.



СМИ

Смольнинские медиа продолжают удивлять ростом упоминаний Беглова в своих публикациях. За последние две недели марта канал "Санкт-Петербург" опубликовал 450 текстов, где фигурирует имя главы города. Для сравнения - за предыдущий двухнедельный период таких заметок было 383. У "Петербургского дневника" наблюдается похожая ситуация - 344 текста (ранее - 279).

Третье медиа, учредителем которого является администрация Петербурга, "Город+" также показывает рост: 256 текстов за последние две недели марта против 197 ранее.

На четвертом месте - "Невские новости". Они говорили про Беглова 179 раз (ранее 115). Мойка78, как и прежде держит стабильное пятое место со 126 упоминаниями.

Шестое место занимает портал администрации Петербурга, где публикуются официальные пресс-релизы Смольного. Они упоминали Беглова 93 раза. В прошлый период они занимали 11-е место с 69 цитатами.

Седьмое и восьмое места у издания Peterburg2 (85 цитат) и АБН (84 цитаты). Замыкают десятку Gazeta.Spb и сайт "Делового Петербурга". Они говорили про главу города в 80 и 78 текстах соответственно.

Канал 78, который входит в медиагруппу "Известия" переместился с 10 на 16-е место, снизив количество упоминаний с 70 до 63. Самое популярное СМИ в Петербурге - "Фонтанка" в этот раз на 12-м месте с 76 цитатами. В предыдущий период их было 46.



Телеграм

Традиционно, первое место по упоминанию в Телеграм главы Петербурга держит "Управление информации". Официальный канал администрации упоминал губернатора 96 раз за две недели. Налицо существенный рост. Потому, что за предыдущий период канал привел всего 63 цитаты. "Петербургский дневник" по прежнему занимает второе место, несмотря на то, что нарастил количество упоминаний с 47 до 56. На третей строчке находятся каналы "Петербург News" и "Северная столица".

На четвертом месте канал издания "Деловой Петербург". Он говорил про Беглова 22 раза. Заметим, что в первой половине марта это было 17 текстов и он занимал лишь восьмую строку. Пятое место делят каналы "Занимательная конспирология", телеграм-канал издания "Фонтанка" и "Новости Петербурга". Каждый из них говорит про Алекснадра Беглова по 21 разу.





Результаты двух последних недель марта удивляют небывалым ростом упоминаемости губернатора города в СМИ. Особенно, это касается изданий, которые относятся к администрации города.

Следить за цитируемостью глав Северо-Запада можно на сайте pMonitor. Предыдущий рейтинг можно посмотреть на портале "Санкт-Петербург.ру".