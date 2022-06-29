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Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber


© Фото: Сбер

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Количество организаций, использующих бесплатную версию российского сервиса для видеоконференций Jazz by Sber, превысило 400. В это число входят юрлица — от образовательных учреждений до крупных корпораций, обратившиеся за подключением сервиса через форму на сайте или напрямую в техподдержку и использующие Jazz.

Jazz by Sber, разработанный командой SberDevices, позволяет всем желающим создавать и проводить встречи в бесплатной версии до 200 человек. Во время звонка можно синхронно смотреть видео в интернете и слушать музыку, а демонстрировать экран могут одновременно все участники конференции.

Для корпоративного сектора доступна расширенная версия Jazz by Sber, которая открывает ещё больше функциональных возможностей. Она поставляется в облачном формате или может быть развёрнута в контуре заказчика.

Также для бизнеса предусмотрено комплексное коммуникационное предложение: сервис может быть интегрирован с умными устройствами от Сбера. Помимо запуска конференции из приложения или браузера, Jazz можно использовать на смарт-дисплее SberPortal или устройстве для оснащения переговорных комнат SberBox Top. Трансляцию можно легко переносить с одного устройства на другое, начать общение с телефона, а продолжить его — в переговорной комнате на большом экране. Кроме того, благодаря использованию технологии SmartSpeech пользователь в любой момент встречи может получить её текстовую расшифровку.

Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices:

«Для нас было очень важно, чтобы сервис — помимо безопасности, качественного звука и картинки — был максимально удобным и понятным, чтобы каждый мог в нём разобраться с первого подключения к конференции. Также мы предусмотрели набор функций, которые делают общение ещё более приятным и эффективным. Например, функцию умного шумоподавления, чат с реакциями, кнопку "Поднять руку" для высказывания своего мнения и даже "вечные" ссылки, по которым можно подключиться в любое время. Я думаю, что всё это — весомые аргументы в пользу Jazz для любых организаций».

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