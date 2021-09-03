В Петербурге пройдет онлайн-эфир "Медицинский бизнес"

В Санкт-Петербурге 23 сентября с 10:00 до 13:00 состоится онлайн-эфир «Медицинский бизнес», организованный Агентством Бизнес Новостей и МК в Питере.

В рамках мероприятия будет обсуждаться текущая ситуация рынка частной медицины Северной столицы, меры государственной и финансовой поддержки, актуальные юридические вопросы и тренды телемедицины. Кроме того, в фокусе обсуждения будут инновационные оборудование и технологии в медицине, экспорт российских медицинских услуг, а также перспективы развития медицинского въездного туризма. Также во время эфира участники разберут, как меняется и должна измениться медицина после пандемии.

На мероприятии будет присутствовать различная аудитория. Участниками станут представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, владельцы и топ-менеджеры частных медицинских клиник, медицинских центров, лабораторий, поставщики медицинского оборудования, профильные союзы и ассоциации, консультанты и аналитики, СМИ.

Онлайн-эфир будет состоять из двух частей и пройдет в модерируемой онлайн-дискуссии. Обсуждения будут идти 2,5 часа — с 10:00 до 13:00.

Участие бесплатное, но предварительно необходимо пройти регистрацию: https://project1358979.tilda.ws/regabn