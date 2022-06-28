Бургер Кинг стал заменять импортную газировку

В некоторых точках сети ресторанов быстрого питания Бургер Кинг стали заменять лимонады импортного производства отечественными продуктами: например, появились такие позиции, как «Байкал» и «Дюшес».

Как сообщается в пресс-службе компании Бургер Кинг, данная тенденция сейчас наблюдается лишь в некоторых определенных заведениях, где уже возникают проблемы с продовольственным сырьем. Отмечается, что новые позиции в меню можно приобрести по такой же цене, что и предыдущие импортные, которые исчезли из некоторых ресторанов.

Также сохраняется система, по которой клиент можно неограниченное количество раз пополнить свой напиток. Цена на любой из напитков, которые наливаются в автомате, абсолютно одинаковая. Так что можно даже сделать коктейль из нескольких газировок. Сообщают в компании.

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