Hesburger уйдет из России и Белоруссии уже этим летом

Финская сеть Hesburger приняла решение об уходе с российского и белорусского рынков этим летом. Об этом заявил исполнительный директор компании Кари Салмела.

В связи с началом спецоперации на Украине многие зарубежные компании приостанавливают свою работу на территории России. Это коснулось и популярной сети быстрого питания Hesburger.

Как пишет ТАСС, все 38 ресторанов в России и четыре в Белоруссии будут закрыты уже этим летом. По словам директора, компания не спешила уходить с рынка, так как старалась учесть интересы местных сотрудников. Помимо этого, в Hesburger следили и за ходом обсуждения в России возможной национализации имущества уходящих оттуда компаний.