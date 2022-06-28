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Жители Петербурга требуют открыть фонтаны для купания из-за грязных водоемов

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© Фото: БалтФото

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В Санкт-Петербурге уже несколько дней стоит аномальная жара. Жители города пытаются всеми способами охладиться, однако один из самых простых - отправиться на пляж и искупаться в прохладном водоеме - уже почти недоступен. Так, Роспотребнадзор утвердил пригодным для купания только Ольгинский пруд в Выборгском районе города. Петербуржцы просят открыть для купания городские фонтаны, чтобы хоть как-то пережить столь жаркие летние дни. 

В апреле 2022 года сотрудники ГУП «Экострой» приступили к очистке местных 323 водоемов, на которой специалисты избавились от 216 «кубов» отходов. На очистку каждого района Санкт-Петербурга (18), которая проходила по инициативе комитета по природопользованию под руководством Александра Германа и вице-губернатора Валерия Пикалева, было выделено около 23,3 миллионов рублей. 

В начале июня 2022 года жители Санкт-Петербурга могли отправиться на два пригодных для купания пляжа: Безымянное озеро в Красносельском районе и Ольгинский пруд в Выборгском районе. Однако после проверки данных водоемов Роспотребнадзор сообщил, что купаться можно теперь только в одном из них - в Ольгинском. 

Теперь жители города просят местных властей разрешить использовать для охлаждения в аномальную жару петербургские фонтаны. Например, на площади Ленина, Московской площади или в парке 300-летия Петербурга. Об этом пишет Neva.Today.

Как считает один из участников группы «Ладожская рулит/Красногвардейский» в соцсети «ВКонтакте», пока он со своей семье доедет до единственного пригодного для использования местного водоема, его уже успеют испортить, ведь на Ольгинский пруд теперь едет большинство жителей города. 

Ранее Санкт-Петербургу.ру сообщал, что в Санкт-Петербурге можно купаться лишь в одном местном водоеме, остальные признаны непригодными. 

 

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