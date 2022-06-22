В России планируют открыть сеть индийских магазинов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках Делового Международного муниципального форума БРИКС сообщил, что в России рассматривают возможность открытия новых сетевых индийских магазинов.

Как сообщает телеканал Санкт-Петербург, президент РФ Владимир Путин уточнил, что Россия впредь будет активнее проводить сотрудничество с бизнес-сообществом стран, входящих в БРИКС. Одним из таких государств является Индия, поэтому на данный момент уже ведут переговоры, в которых обсуждается возможность и условия для открытия сети индийских магазинов в городах России.

Также Владимир Путин сообщил, что предстоящее усиление делового партнерства между государствами БРИКС послужит улучшению в будущем глобального развития. Следовательно, в этом году основной темой форума БРИКС станет налаживание деловых отношений между странами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Россия и Индия создали новую платежную систему, которая сможет заменить SWIFT.