Россия и Индия создали замену международной платежной системе SWIFT

Индия и Россия закончили создание платформы для передачи межбанковских сообщений, которая сможет заменить SWIFT. Подробнее об этом пишет ТАСС.

Многие российские банки были отключены от международной платежной системы SWIFT. Это затруднило процесс торговли на мировом рынке. Но в скором времени планируется внедрение новой платформы.

В издании Economic Times появилась статья, в которой говорится о том, что Российский банк ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии закончили работу над созданием собственной системы международных переводов между странами.

Индия - один из основных импортеров российской нефти, также она сама экспортирует в РФ множество товаров. Например, чай, кофе, морепродукты, фармацевтические товары, продукция сталелитейной промышленности, телекоммуникационное оборудование и прочее.

Чтобы не потерять важного партнера, была создана альтернативная транзакционная платформа.

Уже в начале апреля планируется встреча представителей российского и индийского Центробанков. Во время заседания планируется обсудить создание нормативно-правовой базы, которая поможет поддерживать двустороннюю торговлю, несмотря на антироссийские санкции.

Новая платежная система, которую установят в штаб-квартирах как Резервного банка Индии, так и ВЭБ, должна обеспечить "беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях".