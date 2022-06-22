Петербуржцам рассказали, как сварить в домашних условиях газировку Coca-Cola

Американская компания Coca-Cola сообщила о своем окончательном уходе с российского рынка, но кулинары страны сумели самостоятельно изготавливать знаменитый лимонад и делятся своими секретами с жителями Санкт-Петербурга.

Ингредиентами самого просто варианта рецепта по приготовлению домашней Кока-Колы являются: вода, лимон, лайм, апельсин, сахар, кинза, корица, мускатный орех, кофе, ванильный экстракт, а также газировка. Для изготовления напитка по данному рецепту понадобится 12 часов.

Для начала необходимо растопить сахар, постепенно добавляя в кастрюлю с ним воду. Далее нужно снять цедру с и выжать сок из лимона, лайма и апельсина. После чего, залить цедру, сахар, кориандр, корицу и мускатный орех литром воды. Смесь необходимо перемешать и довести до кипения, а затем снять с огня и вылить полученные ранее соки, экстракт ванили и нашу карамель.

После этого, нужно смешать две столовые ложки кофе со 150 миллилитрами кипятка и подождать десять минут, а затем процедить полученную смесь и добавить в приготовленный до этого сироп.

Теперь необходимо подождать, пока смесь остынет, а затем убрать ее на ночь в холодильник. Чтобы получилась Кока-Кола, необходимо разбавить данный сироп газировкой (50/50).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что лимонад Coca-Cola останется в России за счет параллельного импорта.