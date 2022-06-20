Coca-Cola не уйдет с российского рынка, благодаря параллельному импорту

Продукция Coca-Cola продолжит существовать на прилавках российских магазинов в том случае, если будет использован механизм параллельного импорта.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что можно импортировать газированные напитки от Coca-Cola в Россию, закупая продукцию, к примеру, через компанию Alibaba, сообщает АБН.

В то же время совсем иная ситуация может сложиться с тем, чтобы ввозить технологическое оборудование. В этом случае данный подход вряд ли будет возможен. Исключен также ввоз запчастей для авиационной техники. А вот для машин такой вариаент вполне реален. Связано это с тем, что в России есть огромные склады запчастей, в которых хранятся коробки передач, масляные фильтры и другие объекты, не учитывающиеся в унифицированных базах данных.

Также на Ближнем Востоке располагаются целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям. Этот факт очень важен для России.