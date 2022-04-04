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Во ВЦИОМ заявили, что раскола в российском обществе из-за спецоперации на Украине нет

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© Фото: pixabay

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Спецоперация на Украине, о которой объявил лидер Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля не привнесла раскола в российском обществе.

Как заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на брифинге в формате видео-конференц-связи в понедельник, 75-77% жителей России консолидировалась вокруг российского лидера и его решения.

"Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян, цифры достаточно высокие - 75-77%, она все-таки консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения", - пояснил эксперт
К слову, по данным ВЦИОМ, на конец марта, уровень доверия президенту России равен 81 процент.

Кроме того, 30 марта на сайте центра заявили, что три четверти россиян, а это 76%, поддерживают решение о проведении специальной операции России на Украине.

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