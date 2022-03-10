Жители Петербурга выступают в соцсетях с поддержкой ВС РФ на Украине

Жители Санкт-Петербурга в соцсетях публикуют посты с поддержкой ВС РФ, участвующих в спецоперации на территории Украины. Петербуржцы используют плакаты, рисунки, наклейки на автомобилях и прочие знаковые атрибуты.

«Мы любим вас и верим, что вы Zащитите Русский мир. Дорогие наши, молимся и ждем. Питер», - написала жительница города.

Пост был опубликован на фоне Музея Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица.

«Спасибо русскому солдату. Мы гордимся Вами. Берегите себя. Санкт-Петербург», - опубликовал петербургский школьник.

Петербуржцы отмечают, что встречаются с негативом, идущим от либерально настроенных граждан и противников спецоперации. Людей часто обвиняют в продажности и купленности правительством. Сами патриоты стараются не обращать внимания на данные провокации, продолжая нести позитивную повестку и поддерживать наших солдат.

Результаты опросов ВЦИОМ ранее показали, что около 71% граждан РФ поддерживают решение Владимира Путина о начале спецоперации на Украине.