В Петербурге закрыли около полусотни незаконных уличных торговых точек

Комитет по контролю за имуществом Петербурга убрал 46 объектов незаконной уличной торговли в Центральном, Московском, Кировском, Выборгском, Красногвардейском и Красносельском районах.

В Северной столице ликвидировали незаконные точки по продаже ягод, овощей и фруктов. Как сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Петербурга, владельцев 46 стихийных уличных магазинов привлекут к административной ответственности.

Власти убрали не только киоски по продаже фруктов. В Петербурге также незаконно торговали на улице головоломками, текстилем и даже открыли точку общепита.

Точки незаконной уличной торговли были закрыты в шести районах Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 23 точки незаконной уличной торговли нашли в Петербурге за неделю.