23 точки незаконной уличной торговли нашли в Петербурге за неделю

В нескольких районах Петербурга прошли рейды, участники которых выявляли факты незаконной уличной торговли. Как сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом, всего было обнаружено 23 нелегально торгующих точки.

12 прилавков с овощами и фруктами проверяющие нашли на проспектах Стачек, Науки и Ветеранов, улицах Федора Абрамова, Адмирала Трибуца и Маршала Захарова, а также на Гражданском проспекте. На Ленинском и Гражданском проспектах, а также на улице Маршала Захарова незаконно торговали рыбой. Документов на товар у торговцев не оказалось.

Незаконной оказалась автолавка с выпечкой на улице Освобождения в Красном Селе. А на улице Демьяна Бедного разместился целый нелегальный шиномонтаж.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что жителей Петербурга попросили не собирать и не покупать первые весенние цветы.