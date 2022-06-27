В Финском заливе температура воды достигла +25 градусов

Река Нева также прогрелась до +20 градусов. Но в заливе и Неве лучше не купаться — вода не соответствует нормам гигиены.

Петербургские водоемы наконец прогрелись от жары. Как сообщает в понедельник, 27 июня, ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вода в Неве и Финском заливе превысила +20 градусов.

Так, температура воды в Финском заливе составила в зависимости от места от +21 до +25 градусов. Нева же прогрелась до +20 градусов. Однако для купания водоемы не приспособлены: горожанам советуют отдыхать только на берегу.

Как стало известно ранее, температура воздуха в Петербурге на 27 июня составит более +30 градусов. Похолодание придет в город на Неве только в начале июля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что купающиеся петербуржцы повредили фонтанный комплекс на Московской площади.