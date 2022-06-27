Купающиеся петербуржцы повредили фонтанный комплекс на Московской площади

В результате инцидента нарушена подводная насадка фонтана. Правоохранительные органы задержали одного из нарушителей.

В Петербурге нарушители повредили часть фонтанного комплекса на Московской площади. Купающиеся местные жители сломали подводную насадку одного из фонтанов. Об этом сообщает «Водоканал Петербурга».

Ведомство предупреждает, что купание в городских фонтанах запрещено законом даже в жару. Вода в водных объектах не предназначена для людей: из них пьют птицы, а также туда попадают загрязнения и дождевые осадки.

Чаще всего в фонтанах купаются дети: родители обязаны не пускать их в воду из-за опасности получения травм.

За купание в фонтанных комплексах Северной столице грозит административное нарушение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские фонтаны ждет промывка с 27 июня по 1 июля.