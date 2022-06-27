Экс-продюсер Шатунова заявил об отсутствии претензий к пытавшимся спасти артиста врачам

Медицинские работники приехали на вызов уже через три минуты. Спасти бывшего солиста «Ласкового мая» не удалось.

Певец Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня в 28 лет. Аркадий Кудряшов, бывший продюсер артиста, заявил, что у близких Шатунова нет претензий ни к скорой помощи, ни к врачам. Об этом сообщают РИА Новости.

Юрий Шатунов погиб после обширного инфаркта. Певца пытались спасти доктора, но реанимировать его не удалось.

Похороны музыканта состоялись в Москве, в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище. Часть праха Шатунова захоронят в Германии. С ним пришло проститься более 10 тысяч поклонников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Андрей Разин удалил пост с угрозами Шатунову после его смерти.