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Экс-продюсер Шатунова заявил об отсутствии претензий к пытавшимся спасти артиста врачам

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фото: скриншот клипа Юрия Шатунова "А лето цвета" на YouTube
© Фото: клип Юрия Шатунова "А лето цвета" на YouTube

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Медицинские работники приехали на вызов уже через три минуты. Спасти бывшего солиста «Ласкового мая» не удалось.

Певец Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня в 28 лет. Аркадий Кудряшов, бывший продюсер артиста, заявил, что у близких Шатунова нет претензий ни к скорой помощи, ни к врачам. Об этом сообщают РИА Новости.

Юрий Шатунов погиб после обширного инфаркта. Певца пытались спасти доктора, но реанимировать его не удалось. 

Похороны музыканта состоялись в Москве, в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище. Часть праха Шатунова захоронят в Германии. С ним пришло проститься более 10 тысяч поклонников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Андрей Разин удалил пост с угрозами Шатунову после его смерти. 

 

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