Андрей Разин удалил пост с угрозами Шатунову после его смерти

Продюсер Андрей Разин, после известия о смерти певца Юрия Шатунова, стер из социальных сетей пост провокационный пост про отстаивание прав на песни "Ласкового мая".

Создать музыкального коллектива во вторник, 21 июня, выставил в социальные сети пост довольно провакационный пост. Экс-продюсер отмечал, что Юрию Шатунову никогда не достанутся права на песни группы. Разин на протяжении долгого времени отстаивает свои права на них.

Права на творчество "Ласкового мая" принадлежат правообладателям из Америки. Название музыкального коллектива зарегистрировано там же. В тексте публикации Разин подчеркивает, что Шатунов не имеет права исполнять песни "Ласкового мая".

Многие звезды отрегаровали на кончину известного певца. Испоолнитель Игорь Наджиев пребывает в шоке после известия о смерти экс-солиста "Ласкового мая".

Я в ужасе — вчера Пьер Нарцисс, а сегодня Юра. У меня голова кругом, - сообщил Наджиев в разговоре с "Патрульным Петербурга".

Разин в публикации угрожал бывшему подопечному судебными разбирательствами. Пост был удален из блога Разина после известия о смерти Шатунова.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в четверг, 23 июня, в карете скорой помощи. Причиной скорпостижной смерти исполнителя стала острая сердечная недостаточность. Певцу было 48 лет.