В Петербурге пройдет неделя реставрации с 27 июня по 3 июля

Тематические мероприятия организуются к празднику Дня реставратора, который отмечается 1 июля. Жители города смогут посетить экскурсии и субботник.

Северная столица готовится провести неделю реставрации с 27 июня по 3 июля. Обсуждать реставрационные работы городской среды специалисты будут на конференции «Актуальные вопросы сохранения и популяризации культурного наследия» в пятницу, 1 июля. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Она пройдет и оффлайн, и онлайн.

Петербуржцы смогут посетить экскурсию по городским архитектурным объектам, которые были отреставрированы в прошлые года.

Также в рамках недели реставрации, вручат награду «Почетный реставратор Санкт-Петербурга». Вручение пройдет в пятницу, 1 июля. А в субботу, 2 июля, любые желающие смогут принять участие в субботнике на Смоленском лютеранском кладбище. Для гостей проведут мастер-класс по уходу за надгробиями.