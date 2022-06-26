В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за жаркой погоды

В Северной столице с 26 июня установлен «желтый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Уже несколько дней в городе держится теплая погода. Из-за рисков, связанных с жаркой погодой, с воскресенья, 26 июня, в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга 26 июня с 13 до 18 часов объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры воздуха. Жара останется в Петербурге еще на несколько дней.

Температура воздуха в воскресенье, 26 июня, и в понедельник, 27 июня, достигнет до +30 и +31 градусов.

Власти Петербурга просят петербуржцев аккуратно отнестись к своему самочувствию в установления уровня погодной опасности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что синоптик раскрыл петербуржцам, на сколько дней заглянула 30-градусная жара в город.