На ПМЭФ-2022 Петербург подписал соглашений на полтриллиона рублей

На Петербургском международном экономическом форуме Санкт-Петербург подписал соглашений почти на 500 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов отметил, что ПМЭФ-2022 был очень удачным для Северной столицы. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург». На заключительном дне Форума, 18 июня, губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что Смольный приумножил сумму подписанных соглашений почти вдвое. На ПМЭФ-2022 заключили договоры в сферах развития инфраструктуры, науки, технологий и транспорта.

Юбилейный 25-ый Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге могут начать замещать санкционные товары из Республики Сербской.