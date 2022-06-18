В Петербурге могут начать замещать санкционные товары из Республики Сербской

На ПМЭФ-2022 губернатор Александр Беглов и член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества. В Петербург могут начать поставлять узлы и механизмы для «Водоканала».

На Петербургском международном экономическом форуме прошла встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Как заявил Александр Беглов, Республика Сербская может начать поставлять в Петербург товары компаний, которые приостановили или прекратили бизнес в России. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга.

Также в Северную столицу из Республики Сербской планируется поставлять узлы и механизмы для «Водоканала Санкт-Петербурга».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что участники конкурса «ВКонтакте» на ПМЭФ-2022 пожаловались на нечестное судейство.