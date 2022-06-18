Участники конкурса «ВКонтакте» на ПМЭФ-2022 пожаловались на нечестное судейство

На Петербургском международном экономическом форуме прошел конкурс от компании «ВКонтакте» на лучший интерактивный клип. Участники заявили о непонятных критериях оценки конкурса.

На ПМЭФ-2022 состоялся конкурс от компании «ВКонтакте»: был создан интерактивный стенд, где каждый человек мог снять клип. За самый интересный и яркий танец участнику положена фирменная толстовка.

Как сообщает Neva.Today, одна команда участников сняла короткий танцевальный ролик и получила бурные овации от публики. Но судья, сотрудник «ВКонтакте», сказал, что клип девушек не дотягивает до «очень крутого, а просто крутой». Он также отметил, что ни за что призы не выдает.

Организаторы сначала заявили, что получения толстовки нужно исполнить зажигательный танец, но в итоге призы давали участникам, которые выполняли акробатические трюки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на Петербургский международной экономический форум в 2022 году приехали 14 тысяч человек из 131 страны.