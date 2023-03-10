На одной волне с героями «Лучших в аду»: фильм Евгения Пригожина стал народным

В октябре минувшего года на экраны вышел фильм Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду», рассказывающий о том, в каких условиях сегодня сражаются настоящие бойцы. За короткое время кино получило такую популярность, что теперь на основе его сюжета тренируются страйкболисты, а фанаты запасаются аксессуарами, как у полюбившихся персонажей.

«Лучшие в аду» обрушились на зрителей внезапно. Премьерный показ состоялся в социальной сети ЯRUS, массированной рекламной кампании создатели не проводили, но даже это не помешало картине Aurum Production стать одной из самых популярных лент осени.

Сценарий фильма в соавторстве с Антоном Зиминым написал реальный штурмовик Алексей Нагин, который использовал свой богатый опыт, чтобы рассказать, как сегодня ведутся боевые действия. Еще одним создателем фильма стал известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Сюжет краток: две группы противников сражаются за несколько зданий посреди разбомбленного городка. И если изначально обороняться куда проще, чем атаковать, то к тому моменту, как история подходит к финалу, слово «проще» стало попросту неприемлемым.

Подача сражений оказалась донельзя разнообразной. Ведь здесь бойцы используют весь арсенал современного вооружения: в кадре извергают огонь автоматы, миномёты, гаубицы, танки и самолёты. Таким подбором оружия не способен похвастать ни один голливудский блокбастер, но все-таки во главе угла в этом противостоянии оказалось не оружие, а русский дух, благодаря которому главный герой с позывным Полигон дошёл до верхнего этажа высотки, позволив боевым товарищам сообщить необходимые координаты.

В картине очень подробно объяснили каждый ход, неудивительно, что многие решили, что «Лучшие в аду» — это настоящий учебник по ведению боёв в условиях городской застройки.

— Формат действительно очень необычный, правильный и своевременный – такого еще не было, — ранее пояснял директор и исполнительный продюсер кинокартины Александр Колдаков. — Если и сравнивают с учебником по бою, то пусть он обучит кого-то и раскроет специфику ведения боя в разных условиях, использования различной артиллерии и контрбатарейной борьбы.

И навыки Алексея Нагина (награждён посмертно званием Герой России) продолжают активно использоваться россиянами. Сам автор сценария, к сожалению, не дожил до премьеры фильма, погибнув на защите интересов нашей родины. Но его тактика сражения продолжает вдохновлять зрителей. Недавно в Краснодаре прошла страйкбольная игра-тренировка «Лучшие в аду», участники которой призовой фонд потратили на закупку необходимых вещей для участников СВО.

Не меньший интерес у поклонников картины вызывает и экипировка героев «Лучших в аду», например, часы «как у Полигона», по которым в кадре ведется отсчет времени до конца операции.

А ещё фильм стал неиссякаемым источником вдохновения для творческих людей. В Интернете всё больше клипов, составленных из кадров «Лучших в аду» в самых разных жанрах: тут и шансон от Сергея Русских, и клип великолукской рок-группы «Дело Непенина» на песню «2023-й год», а также другие композиции. В общем, везде, где есть место мужеству, брутальности и отваге, авторы стараются отдать дань уважения отважным бойцам, которым и посвящён этот фильм.