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«Яндекс» запустил дебетовую карту «Мир» в виртуальном формате

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© Фото: Baltphoto

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«Яндекс» сообщил о запуске нового продукта — виртуальной дебетовой карты «Мир». Сервис будет доступен бесплатно для всех желающих. Завести собственный счет можно через любое приложение платформ «Яндекса».

Для пользователей подписки «Яндекс.Плюс» добавили некоторые дополнительные бонусы. Постоянные клиенты сервисов смогут получать кешбэк к размере 3% на покупки у «Яндекса» и 1,5% — на все остальное.

Виртуальная карта будет доступна для онлайн и офлайн покупок. Расплачиваться в «реальных» магазинах ей можно будет с помощью приложения Mir Pay и метки NFC, которая в настоящее время доступна практически на всех смартфонах. Пополнение карты возможно без комиссии через Систему быстрых платежей. 
 
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