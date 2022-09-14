  • 14 Сентябрь 2022
USD 15.09.2022 59.7751 -0.2925
USD ММВБ  
EUR 15.09.2022 59.8368 -1.0996
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Туристам приглянулись пляжи Финского залива

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Темы дня

Курорты Финского залива вышли в топ туристических направлений среди гостей Северной столицы. Только в Зеленогорске число визитеров летом выросло на 10% относительно прошлого года. Аналитики компании отмечают, что такая динамика связана с возросшей популярностью внутреннего туризма из-за ограничений в международных поездках. Сами же петербуржцы в этот отпускной сезон выбирали для отдыха путешествия к морю и города «Золотого кольца».

Санкт-Петербург в этом году принял на 13% больше путешественников со всех уголков России. Самое большое количество гостей прибыло из Московского, Нижегородского и Самарского регионов. Реже, чем годом ранее, стали приезжать из республики Тывы, Алтая и Магаданской области.  Особой популярностью у туристов пользовались курорты на берегу Финского залива – Зеленогорск, например, принял на 10% больше гостей из-за рубежа и России, чем в 2021 году. Чаще других на песчаных пляжах залива можно было встретить москвичей, а из иностранцев – датчан и французов, они составили 50% потока. Такие выводы сделали специалисты компании на основе обезличенных данных Big Data в своей сети.  

«Рост интереса к внутренним направлениям – дополнительный стимул для развития инфраструктуры в важных туристических местах. Анализируя нагрузку на сеть, технические специалисты строят новые объекты связи в тех локациях, где это необходимо для клиентов компании. Этим летом мы усилили объектами связи направление Курортного района - новые базовые станции появились на трассах в сторону Сестрорецка и Зеленогорска. Это позволило расширить покрытие сети и улучшить скорости мобильного интернета для пользователей. Также модернизация инфраструктуры прошла в каждом районе Санкт-Петербурга: в центре и на окраинах, на ключевых транспортных развязках, у архитектурных памятников в пригородах», – отмечает Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Максимальное количество зарубежных туристов Петербург принял в августе и на 42% больше, в сравнении год к году. Среди лидеров – Франция, Белоруссия, Дания и Швеция. Самый активный рост турпотока в город белых ночей – в 45 раз – показали гости из Ирана. Путешественники из Китая, Турции и Норвегии также продолжают интересоваться Северной столицей и стали в 1,5 раза чаще бывать в городе на Неве. Посмотреть на красоты дворцовой архитектуры приехали путешественники из 133 стран мира и 83 регионов России.

Число петербуржцев, отдохнувших этим летом в России, но за пределами домашнего региона, увеличилось на 10% относительно 2021 года. Выбирали для отдыха российские направления в 20 раз чаще, чем зарубежные. За три летних месяца туристический трафик на побережья Черного, Азовского и Каспийского морей вырос на 31%, а к городам Ярославль, Владимир и Кострома, входящих в маршрут «Золотого кольца», в 3 раза. Лидерами среди иностранных государств остались, как и прежде, Турция, Белоруссия и Финляндия. 

Реклама. Заказчик ПАО Мегафон

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями
    31.08.22
    АО «ЛОЭСК» – 18 лет
    30.08.22
    Концерт, розыгрыш подарков, скидки 30% и большая детская зона – это все на празднике «Галамарта»!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram