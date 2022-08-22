Выгодная пересадка: в Москве разгорается борьба за право строить ТПУ «Аминьевское шоссе» и «Рязанская»

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) в Москве активно строят уже несколько лет, что существенно улучшило ситуацию на столичных дорогах. Объекты оказались не только полезными для города, но и прибыльными для инвесторов. Настолько, что за право их возводить предприниматели готовы судиться.

В Федеральную антимонопольную службу пожаловались на принадлежащий столичной мэрии «Мосинжпроект», который обвинили в неправильно проведенных торгах по продаже ТПУ «Аминьевское шоссе» и «Рязанская». С заявлениями выступили компании, связанные с Messier Group («СЗ «Мессиер Аминьевская» и ООО «СЗ «Мессиер Рязанская»), их не допустили к аукциону из-за пробелов в предоставленной документации (к примеру, отсутствовали копии отчетов о финансовых результатах за три года). Вроде бы не большие упущения, когда на кону десятки миллионов рублей, которые предприниматели готовы были заплатить за победу на торгах. За «Аминьевское шоссе» предприниматели собирались предложить 115 млн руб., а за «Рязанскую» - 95 млн. Компании очень хотели получить возможность возвести в границах узлов около 100 кв. м коммерческой недвижимости. Но их просто отодвинули от аукциона.

Считается, что Messier Group связана с армянским предпринимателем и политиком Гагиком Царукяном. По документам ООО «ГК «Мессиер» полностью принадлежит Монике Клоян. Компания уже имеет опыт возведения ТПУ в столице - она выигрывала торги по продаже хабов в Текстильщиках, Печатниках и на Боровском шоссе. В рамках этих проектов группа планировала построить более 60 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

Победитель аукциона по «Аминьевскому шоссе» («Лидер», половина которой принадлежит владельцу группы «Ташир» Самвелу Карапетяну) предложила 85 млн руб., (на 30 миллионов рублей меньше, чем у недопущенной компании). Если после всех жалоб ТПУ оставят за «Таширом», это сделает застройщика крупнейшим владельцем таких объектов в Москве. Он уже занимается многофункциональными комплексами «Выхино», «Парк Победы», «Пятницкое шоссе», «Селигерская», «Тимирязевская» и «Тропарево».

Выгоды от строительства ТПУ в Москве стали очевидными как для самого города, так и для инвесторов, хотя больше всего довольны, конечно, местные жители, у которых сокращается время пребывания в пути и повышается комфорт пользования общественным транспортом. А вот в Северной столице все эти плюсы никак не могут запустить махину создания транспортно-пересадочных узлов вот уже восемь лет. И речи нет о каких-то сражениях за право строить такие узлы между бизнесменами. Более того, этим летом Санкт-Петербург разорвал соглашение с компанией «Мегалайн» на строительство 61 ТПУ, хотя инвестор готов был возводить их за свой счёт.

В итоге «Мегалайн» ушел в Ленинградскую область, договорившись с губернатором Александром Дрозденко о строительстве ТПУ в Кудрово. Масштабный узел объединит подземный и наземный общественный транспорт, что значительно снизит нагрузку на прилегающую дорожную сеть. В рамках проекта построят вестибюль станции метрополитена, автовокзал, остановки общественного транспорта, парковку, коммерческие помещения. Такой объект обеспечит 1,5 тысячи новых рабочих мест.

При этом руководство Санкт-Петербурга признаёт, что «для повышения эффективности обслуживания пассажиров понадобится построить 39 транспортно-пересадочных узлов, куда будут сходиться маршруты сразу нескольких видов транспорта». Но никакой конкретики, кто и когда этим займётся, по традиции, нет. Учитывая, как давно этот вопрос висит в воздухе, на скорое решение проблемы рассчитывать не приходится.