Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность государства

Завод Toyota, что находится в Петербурге, был передан государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ".

Как пишет ТАСС, в пресс-службе министерства сообщили, что данное соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Также было отмечено, что в данный момент прорабатываются варианты для скорейшего возобновления работы завода.

Напомним, что в сентябре прошлого, 2022, года японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение полностью закрыть свое сборочное предприятие в Петербурге. В ноябре начались увольнения и было уволено более 1,9 тысяч работников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что директором производственной площадки LADA в Петербурге был назначен Иван Миронов.