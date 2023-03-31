В последний день марта в Петербурге потеплеет до положительных значений и пройдет мокрый снег

Погода в Петербурге снова окажется не весенней, однако несмотря на осадки в виде снега, температура воздуха окажется слегка выше, чем в предыдущие дни.

Как сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, 31 марта, в пятницу, в городе на Неве погодные условия окажутся под влиянием передней части очередного циклонического вихря. Приближаясь с юго-запада, он сохранит облачную погоду, а также обеспечит осадками в виде снега. Днем местами снег будет переходить в мокрый.

Температура воздуха в городе поднимется до +1...+3 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу, 1 апреля, в городе снова временами будет идти снег и мокрый снег. Столбики термометра покажут 0...+2 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик города Александр Колесов расскал, что в Петербурге к 30 марта снежный покров достиг 18 сантиметров.