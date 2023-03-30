В Петербурге 30 марта будет наблюдаться небольшой минус и снег в вечернее время

В Петербурге продолжает властвовать вернувшаяся зимняя погода. Так, в городе, несмотря на прояснения, сохранится минусовая температура воздуха, а также вновь выпадет снег.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, 30 марта, в четверг, город на Неве окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона, который обеспечит облачную погоду. Однако будет наблюдаться прояснения. Местами пройдет небольшой снег, особенно ближе к вечеру.

Температура воздуха в Северной столице в этот день составит 0…-2 градусов, по Ленобласти -4…+1 градусов. Ветер южный от двух до семи метров в секунду, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 29 марта в городе Петра прошел мощный снегопад.