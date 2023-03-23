В Пулково собираются возвести новую посадочную галерею

Петербургский аэропорт объявил конкурс по выбору технического заказчика посадочной галереи, которую планируют возвести южной стороны к аэропортовому комплексу.

Максимальная начальная стоимость контракта составляет 592 миллиона рублей. Кроме строительства нового объекта, также необходимо будет реконструировать существующие перроны и места для техобслуживания воздушных судов. Об этом пишет “ДП”.

Все работы должны быть выполнены в течение четырех лет с момента подписания контракта.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру сообщал, что в Петербурге предложили усилить охрану в аэропорту Пулково с помощью Росгвардии. Депутаты Законодательного собрания одобрили данную инициативу.