В Петербурге предложили усилить охрану Пулково с помощью Росгвардии

В Петербурге депутаты Законодательного собрания одобрили инициативу об усилении охраны аэропорта Пулково. Предполагается, что в усилении будет задействована Росгвардия.

Как пишет Neva.Today, аэропорт Пулково является одним их таких объектов, который требует повышенный уровень охраны. Специалисты рабочей группы при комиссии по вопросам правопорядка и законности хотят направить правительству предложение об усилении охраны петербургского воздушного порта с помощью войск национальной российской гвардии.

Данную инициативу, с усилением охраны Пулково, поддержали парламентарии, городские комитеты, представители аэропорта и специалисты МВД.

Стоит отметить, что такое предложение было уже одобрено в ситуации с аэропортами Северо-Кавказского федерального округа, а также Симферополя. Практика усиления охраны аэропортов Росгвардией уже показала результативность и эффективность.