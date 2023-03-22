В Петербурге одобрили введение штрафов за выгул собак без намордника

В ЗакСе Петербурга предложили законодательный проект о введении штрафов за выгул собак без намордников и поводков. Поправки собираются одобрить на федеральном уровне, внеся в Кодекс об административных нарушениях.

На сегодняшний день в список пород, который считаются наиболее опасными, входит 12 видов собак. Но инициаторы выступают за расширения этого перечня. Об этом пишет Neva.Today.

Так, за выгул питомца без намордника и поводка собираются ввести штраф на 1,5-3 тысячи рублей. Для юридических лиц размер штрафа будет варьироваться от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных — от 5 до 15 тысяч рублей.

Под юрлицами в данном контексте имеются в виду гостиницы для питомцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году в трех районах города на Неве появятся три новые площадки для выгула и дрессировки собак.