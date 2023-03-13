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Петербуржцам напомнили, что для выгула и тренировки собак за 2023 год создадут еще три площадки

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© Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

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На территории Петербурга за текущий год оборудуют еще три специальных места для занятия и прогулок с собаками.

О появлении трех новых площадок стало известно еще в декабре 2022 года. Например, одно из мест подготовят у дома № 91 на Среднем проспекте Васильевского острова. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Также появится новая площадка  на пересечении переулка Нестерова и Зверинской улицы в Петроградском районе. Еще одно место, где можно будет отрабатывать упражнения со своими любимцами, станет территория у дома № 28 на Яхтенной улице в Приморском районе.

Уточняется, что адреса площадок были выбраны с учётом пожеланий петербуржцев. На территориях разместят специализированное оборудование, уличную мебель. Кроме того, вокруг появятся  деревья и кустарники.

В пресс-службе добавили, что за 2022 год было благоустроено семь таких площадок для собак, а с 2019 года - 15.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в прошлом, 2022, году петербуржцы заплатили порядка 300 тысяч рублей за неправильный выгул домашних питомцев. 

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