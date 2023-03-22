Специалисты электросетей встретились со студентами из Ленобласти

В стенах Кировского политехническом техникума в Ленобласти электроэнергетики провели встречу со студентами и выпускниками областного колледжа, которые в ближайшим будущем станут их коллегами.

На встрече присутствовали студенты и второкурсники, которые учатся по специальности «Электрические станции, сети и системы». Энергетики, обеспечивающие Ленобласть электричеством, рассказали будущим коллегам о том, как строится работа и какие карьерные перспективы ожидают будущих специалистов. Об этом рассказали в компании «ЛОЭСК».

По словам главного инженера района электрических сетей Кировска Дениса Хохло, данная встреча прошла плодотворно. По мимо него со студентами также общались начальник района электрических сетей Кировска Алексей Петров, начальник электротехнической лаборатории Алексей Михнецов и мастер РЭС Руслан Петров.

Специалисты постарались максимально подробно ответить на все вопросы, интересующие студентов. Благодаря таким встречам, учащиеся колледжа получают полноценную картину о своей картерной перспективе и развитии в профессии.