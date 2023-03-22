В Петербурге прокуратура выявила очередной фиктивный брак для получения разрешения на проживание иностранцу

В Петербурге был выявлен очередной фиктивный брак, целью которого было получение разрешение на проживание России для иностранного гражданина.

Прокуратура Петродворцового района после проверки исполнения миграционного законодательства установила, что 15 января 2021 года между гражданкой РФ и гражданином одной из стран ближнего зарубежья был заключен брак. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В ходе проверки выяснилось, что союз был заключен не для создания семьи, так как супруги не проживали вместе и не вели вместе хозяйство. Цель заключения этого брака была в том, чтобы иностранец мог получить разрешения на временное проживание в России, которое предоставлено ему миграционным органом.

Отмечается, что за такое замужество петербурженка получила денежное вознаграждение в виде 25 тысяч рублей.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительности брака. Суд удовлетворил требования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение в отношении рецидивиста, обманувшего женщину под предлогом продажи породистого щенка. За мошенничество мужчина отправился на 1,5 года в колонию.