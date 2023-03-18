С 20 марта в Петербург вернуться прокатные электросамокаты

Петербуржцы стали замечать возвращение на улицы города площадок для проката элетросамокатов. В скором времени прокат данного вида транспорта станет снова доступен.

Весна набирает силу, снег тает. Вот и пришло время вновь открыться сезону кикшеринга в городе на Неве. Уже скоро, 20 марта, в понедельник. На улицах культурной столице можно будет взять в аренду электросамокат. Об этом пишет Neva.Today.

Жители города уже стали замечать площадки для аренды. В компании Whoosh подтвердили вывод самокатов в город. Транспорт других аналогичных компаний пока не был замечен.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве планируют подписать соглашение с компаниями, предоставляющим прокат электросамокатов, о создания запретных зон для данного вида уличного транспорта.