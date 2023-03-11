В Петербурге могут появиться запретные для электросамокатов зоны

В Петербурге планируют подписать соглашение с компаниями, предоставляющим прокат электросамокатов, о создания запретных зон для данного вида уличного транспорта.

Как передает Петроград.ру, власти города в 2023 году хотят заключить соглашение с компаниями, что предлагают в Северной столице услуги по прокату электросамокатов. Отмечается, что документ будет подготовлен в течение двух недель.

Так, в городе Петра появятся зоны, в которых нельзя будет перемещаться на электросамокатах. Для этого на некоторых улицах культурной столицы появятся соответствующие знаки.

Напомним, что соглашения с каршеринговыми компаниями власти города заключают с 2021 года. Также с 1 февраля в России были введены ограничения, касательно скорости данного вида уличного транспорта, а также моноколес и гироскутеров.