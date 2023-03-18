В пожаре на Федосеенко пострадал один петербуржец

В Калининском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. В результате происшествия пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступила на пульт диспетчера экстренной службы 17 марта в 23:39. В одном из домов на улице Федосеенко загорелась трехкомнатная отдельная квартира.

Пламя охватило восемь квадрантов метров помещения. Ликвидировать огонь удалось 18 марта в 00:04.

На месте происшествия был обнаружен один пострадавший мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербуге на улице Орбели произошел крупный квартирный пожар, на тушение которого ушло более часа. В результате происшествия один человек погиб.